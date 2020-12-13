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Франция: мужчина с ножом напал на прохожих, есть раненые

Воскресенье, 13 декабря 2020, 14:24

Мужчина, страдающий от "серьезных психологических расстройств, серьезно ранил ножом трех человек.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro, нападение произошло в городе Антони под Парижем.

В полиции уточняют - погибших нет. Жертвы, которые получили удары ножом по спине, лопаткам и туловищу, находятся в больнице.

Нападающий уже арестован. В полиции считают, что нападение не имеет "террористического или криминального" характера. О нападающем известно, что он страдает от "серьезных психологических расстройств" шизофренического типа.

Напомним, 29 октября в соборе Ниццы мужчина, вооруженный ножом, убил трех человек. Во время задержания он отказался сложить оружие и был тяжело ранен полицейскими, которые применили табельные пистолеты.

За две недели до этого в городке в пригороде Парижа чеченец-выходец из Москвы обезглавил учителя, на уроке свободы слова показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Темы: Франциянападение


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