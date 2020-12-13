Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп обещает ветировать оборонный бюджет с санкциями против Nord Stream-2

Воскресенье, 13 декабря 2020, 17:23
Трамп обещает ветировать оборонный бюджет с санкциями против Nord Stream-2

Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на оборонный бюджет, на прошлой неделе одобренного Конгрессом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Больше всех от нашего оборонного бюджета выигрывает Китай Я наложу вето!" - написал он.

Напомним, что Дональд Трамп потребовал включить в оборонный бюджет норму об отмене защиты технологических компаний от судебных исков за размещение, удаление или модерирования пользовательского контента.

Вместе с тем, оборонный бюджет США на 2021 содержит и новые санкции, против российских газопроводов Nord Stream-2 и "Турецкий поток".

Новые санкции предусматривают наказание для компаний, привлеченные к любым "трубоукладочных работ" (включая подготовку площадки, обустройством траншеи, исследованием морского дна, размещением щебня - им трубу "засыпают" на дне - или любыми другими работами с трубами) .

А также, что очень важно, под санкции подпадут поставщики услуг страхования и перестрахования трубоукладочных судов, а также компании, предоставляющие "услуги или способствуют технологической модернизации трубоукладочных судов, установлению на них сварочного оборудования, их дооснащению или швартовке" и компании, предоставляющие " услуги тестирования, проверки или сертификации, необходимые для работы газопровода Nord Stream 2 связаны с ней ".

Подробнее об этих санкции - читайте колонку Ланы Зеркаль "Две ловушки для Nord Stream 2: что означают новые санкции США против российского проекта".

Вместе с тем, президентское вето может быть преодолено. Для этого необходимо, чтобы при повторном голосовании законопроект поддержали 2/3 голосов каждой палаты.

Темы: ТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Трамп
Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
Трамп и Десантис осудили предоставление кассетных боеприпасов Украине
Александр Виндман: Если выберут Трампа, поддержки США не будет. Украине лучше победить раньше
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: