Трамп обещает ветировать оборонный бюджет с санкциями против Nord Stream-2

Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на оборонный бюджет, на прошлой неделе одобренного Конгрессом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

"Больше всех от нашего оборонного бюджета выигрывает Китай Я наложу вето!" - написал он.

Напомним, что Дональд Трамп потребовал включить в оборонный бюджет норму об отмене защиты технологических компаний от судебных исков за размещение, удаление или модерирования пользовательского контента.

Вместе с тем, оборонный бюджет США на 2021 содержит и новые санкции, против российских газопроводов Nord Stream-2 и "Турецкий поток".

Новые санкции предусматривают наказание для компаний, привлеченные к любым "трубоукладочных работ" (включая подготовку площадки, обустройством траншеи, исследованием морского дна, размещением щебня - им трубу "засыпают" на дне - или любыми другими работами с трубами) .

А также, что очень важно, под санкции подпадут поставщики услуг страхования и перестрахования трубоукладочных судов, а также компании, предоставляющие "услуги или способствуют технологической модернизации трубоукладочных судов, установлению на них сварочного оборудования, их дооснащению или швартовке" и компании, предоставляющие " услуги тестирования, проверки или сертификации, необходимые для работы газопровода Nord Stream 2 связаны с ней ".

Подробнее об этих санкции - читайте колонку Ланы Зеркаль "Две ловушки для Nord Stream 2: что означают новые санкции США против российского проекта".

Вместе с тем, президентское вето может быть преодолено. Для этого необходимо, чтобы при повторном голосовании законопроект поддержали 2/3 голосов каждой палаты.