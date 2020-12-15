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Главу МВД Португалии призвали к отставке из-за убийства украинца в Лиссабоне

Вторник, 15 декабря 2020, 14:48
Главу МВД Португалии призвали к отставке из-за убийства украинца в Лиссабоне
Фото с Twitter ЕП

Министра внутренних дел Португалии призывают подать в отставку на фоне возмущения смертельным избиением пограничниками гражданина Украины в центре для задержанных в аэропорту Лиссабона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Гибель украинца произошла еще в марте 2020 года. 40-летнего Игоря Гоменюка задержали в аэропорту Лиссабона за попытку въехать в страну без действующей визы. Вскоре после задержания он умер. Трех офицеров SEF, причастных к инциденту, впоследствии задержали и предъявили им обвинения в убийстве.

Министр внутренних дел Эдуарду Кабрита на прошлой неделе объявил об отставке главы португальской пограничной службы (SEF) в рамках плана реструктуризации для более четкого разделения полиции и административных функций в работе с иммигрантами. Он также согласился выплатить компенсацию семье погибшего.

Оппозиция призвала Кабриту уйти в отставку, утверждая, что он не провел надлежащего расследования инцидента и в течение шести месяцев не предлагал помощи семье украинца.

Министр на пресс-конференции на прошлой неделе заявил, что общался с послом Украины и выразил соболезнования семье Гоменюка. Во вторник его ждет допрос в парламентском комитете.

Дуарте Маркес, депутат от оппозиционных социал-демократов, заявил: "Позорно, что правительство Португалии приняло это решение спустя много месяцев и только под давлением СМИ".

Внутреннее расследование МВД Португалии выявило, что у Гоменюка были судороги за день до смерти, но сотрудники SEF не смогли обеспечить его лекарством от эпилепсии.

В отчете подробно описывается, как Гоменюк был связан скотчем более семи часов без доступа к пище и воде, что привело к "медленной асфиксии... и в итоге привело к смерти".

Согласно документу, при вскрытии обнаружили синяки, перелом ребра и следы от избиения сапогами.

Согласно сообщению, несколько других работников SEF, включая медсестру, несколько раз заходили в помещение в течение часов, когда Гоменюка били, и слышали его крики, но не остановили это и не сообщили об инциденте. В отчете делается вывод, что офицеры "намеренно пропустили правду, чтобы избежать каких-либо уголовных или дисциплинарных мер".

Сначала причиной смерти назвали сердечный приступ, но новая экспертиза и полицейское расследование пришли к выводу, что причиной смерти стали "тяжелые травматические повреждения".

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Темы: Португалияотставкаубийство
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