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Польша утвердила программу вакцинации от коронавируса

Вторник, 15 декабря 2020, 19:23

Правительство Польши утвердило национальную программу вакцинации от коронавируса, которая предусматривает четыре этапа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

План правительства предполагает "достичь уровня иммунизации населения для борьбы с пандемией COVID-19 к концу 2021 года при сохранении самых высоких стандартов безопасности".

Согласно положениям стратегии, взрослые и дети в возрасте от 12 лет будут вакцинированы добровольно и бесплатно.

Польша заключила пять контрактов на закупку вакцин против COVID-19 с производителями: Astra Zeneca (16 миллионов доз), Janssen Pharmaceutica NV (16,98 миллионов доз), Pfizer/BioNTech (16,74 миллиона доз), CureVac (5,65 миллиона доз), Moderna (6,69 миллиона доз).

Всего это более 62 миллионов вакцин. Ориентировочная стоимость составляет около 2,4 млрд злотых. Закупки будут профинансированы из государственного бюджета.

Вакцина должна быть сначала разрешена для распространения Европейским агентством по лекарственным средствам. Польское правительство рассчитывает, что процесс всеобщей вакцинации, скорее всего, начнется в первом квартале 2021 года.

Министр здравоохранения Адам Недзельски ранее на пресс-конференции сообщил, что заседание комитета Европейского агентства по лекарственным средствам "состоится раньше". Оно должно было состояться 29 декабря, то потом стало известно, что его проведут 21 декабря.

"Єто означает, что, возможно, даже в этом году у нас будет шанс, что первые дозы вакцины появятся на польском рынке, конечно, если производитель сможет эффективно управлять логистической цепочкой и доставлять их на польский рынок", - сказал Недзельский.

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