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Посольство требует объяснений в Боснии из-за подаренной Лаврову украинской иконы - СМИ

Четверг, 17 декабря 2020, 14:29

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в Министерство иностранных дел страны с просьбой предоставить информацию о том, почему главе МИД РФ Сергею Лаврову подарили 300-летнюю украинскую икону из Луганска.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Klix.ba.

Утверждается, что один из членов президиума Боснии и Герцеговины, глава Республики Сербской Милорад Додик подарил Лаврову икону 14 декабря, когда тот посещал страну.

По данным издания, посольство Украины запросило информацию о происхождении иконы, которая, как утверждается, была найдена в Луганске и имеет возраст около 300 лет.

В письме посольство отмечает, что Луганск временно находится под оккупацией Российской Федерации, и отсутствие информации об иконе, что является культурным наследием Украины, будет означать поддержку агрессивной политики и военных действий Российской Федерации против Украины.

 

Издание утверждает, что на обратной стороне иконы есть штамп, свидетельствующий, что она настоящая и принадлежит Украине.

Лавров находился с визитом в Сараево 14 декабря, который прошел со скандалом, поскольку два члена президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться ним.

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Темы: БоснияЛавроврелигия
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