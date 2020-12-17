Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Посольство требует объяснений в Боснии из-за подаренной Лаврову украинской иконы - СМИ

Четверг, 17 декабря 2020, 15:29

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в Министерство иностранных дел страны с просьбой предоставить информацию о том, почему главе МИД РФ Сергею Лаврову подарили 300-летнюю украинскую икону из Луганска.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Klix.ba.

Утверждается, что один из членов президиума Боснии и Герцеговины, глава Республики Сербской Милорад Додик подарил Лаврову икону 14 декабря, когда тот посещал страну.

По данным издания, посольство Украины запросило информацию о происхождении иконы, которая, как утверждается, была найдена в Луганске и имеет возраст около 300 лет.

В письме посольство отмечает, что Луганск временно находится под оккупацией Российской Федерации, и отсутствие информации об иконе, что является культурным наследием Украины, будет означать поддержку агрессивной политики и военных действий Российской Федерации против Украины.

 

Издание утверждает, что на обратной стороне иконы есть штамп, свидетельствующий, что она настоящая и принадлежит Украине.

Лавров находился с визитом в Сараево 14 декабря, который прошел со скандалом, поскольку два члена президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться ним.

Темы: БоснияЛавроврелигия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Рада назначила Шкарлета на должность министра образования Украины

Рада не назначила Витренко министром энергетики

Рада назначила нового министра агрополитики

Путин обещает больше поддержки Донбассу и дразнит Зеленского "мужеством" 

Рада приняла законпроект Зеленского об "инвестнянях"

"Мировая" между Витренко и "Нафтогазом": экс-директор получит гособлигаций на 4 миллиона долларов

Все новости...
Босния
Руководство Боснии и Герцеговины бойкотировало встречу с Лавровым
Боснийский министр скончался от коронавируса
В Боснии украинца обвинили в перевозке мигрантов
Последние новости
15:36
Путин заявил, что в оккупированном Крыму достаточно пресной воды
15:29
Посольство требует объяснений в Боснии из-за подаренной Лаврову украинской иконы - СМИ
15:25
В следующем году на региональные аэропорты направят 2,4 миллиарда гривен
15:12
ЕС утвердил 7-летний бюджет, который угрожали заблокировать Польша и Венгрия
15:11
фотоНа главной елке в Киеве установили звезду вместо шляпы
15:04
ГФС разоблачила сеть магазинов электроники в уклонении от уплаты налогов
15:04
Кличко: Из-за пандемии Киев недополучил 5 миллиардов в бюджет
15:00
ЕС утвердил третий пакет санкций в отношении Беларуси
14:50
картаУкраину накроет туман
14:44
Зеленский просит послов добыть вакцину против COVID на январь
Все новости...