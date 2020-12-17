Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Польша вводит национальный карантин на три недели

Четверг, 17 декабря 2020, 16:55

Правительство Польши приняло решение ввести национальный карантин на три недели с 28 декабря по 17 января для сдерживания пандемии коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Адам Недзельский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Во время локдауна накануне Нового года закроются гостиницы и горнолыжные трассы, а также будут введены ограничения на передвижение.

Будут закрыты торговые центры, позволят работать только продуктовым магазинам и аптекам.

Ограничивается передвижение с 19:00 31 декабря до 6:00 1 января.

Все лица, которые приедут в Польшу на организованном транспорте, будут обязаны пройти 10-дневный карантин.

На этой неделе правительство Польши утвердило национальную программу вакцинации от коронавируса, которая предусматривает четыре этапа и может начаться уже в конце года.

Темы: Польшакарантинкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина на самом деле имеет контракты для покупки вакцин только для 2 млн населения – Bloomberg

НАБУ пришло с обысками в Минкульт

Рада назначила Шкарлета на должность министра образования Украины

Рада не назначила Витренко министром энергетики

Рада назначила нового министра агрополитики

Путин обещает больше поддержки Донбассу и дразнит Зеленского "мужеством" 

Все новости...
Польша
ЕС утвердил 7-летний бюджет, который угрожали заблокировать Польша и Венгрия
Яйца и туша свиньи: польские фермеры ночью протестовали под домом Качинского
В Польше скандал из-за грузовика с надписью "Бандера"
Последние новости
17:19
Суд Москвы оштрафовал Google
17:18
ВОЗ объяснил, как безопасно путешествовать, кататься на лыжах и гостить
17:18
Открытые данные в Украине развиты на 6% лучше, чем в среднем по ЕС - рейтинг
16:58
Суд решил запретить россиянам выступать на Олимпиадах всего на 2 года
16:55
Польша вводит национальный карантин на три недели
16:35
Украина на самом деле имеет контракты для покупки вакцин только для 2 млн населения – Bloomberg
16:34
Навальный: Путин все признал
16:24
За Шкарлета кнопкодавили, 226 голосов не было – нардеп
16:15
Витренко пожелал нардепам найти лучшего кандидата на главу Минэнерго
16:02
НАБУ пришло с обысками в Минкульт
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!