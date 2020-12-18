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Украина и Турция впервые провели встречу в новом формате "Квадрига"

Пятница, 18 декабря 2020, 19:07

Украина и Турция впервые провели политико-оборонные консультации в новом формате "Квадрига" с участием министров иностранных дел и обороны двух стран.

Как сообщает "Европейская правда", итоги заседания объявили четыре министра на пресс-конференции в Киеве.

"Мы с коллегами разделяем мнение, что механизм "Квадрига" под руководством наших президентов станет важной движущей силой не только украинского-турецких отношений, но и развития ситуации в нашем регионе в целом. Безусловно, что формат "Квадрига" также будет полезным для поддержки евроатлантической интеграции Украина", - сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не признает аннексии Крыма Россией и продолжит говорить об этом на всех международных площадках.

"Мы обсудили вопрос, каким образом мы все вместе можем помочь крымским татарам. Выразили свою поддержку инициативе "Крымская платформа", - сказал он.

Министр обороны Андрей Таран рассказал, что Украина и Турция хотят создать механизм целевых консультаций в сфере безопасности и обороны Черноморского региона.

Он сказал, что одной из тем встречи была политика безопасности ситуации в регионе, в частности, Черноморском и Азовском, которые "испытывают серьезное давление из-за агрессивной политики России".

"И в этих условиях установление тесных партнерских отношений между странами, которые стремятся к миру, имеет очень важное значение. Это касается наших двух стран. Мы имеем полное взаимопонимание в оценке этой ситуации с нашими турецкими коллегами", - сказал он.

Таран напомнил, что Украина активно развивает военно-техническое сотрудничество с Турцией - на этой неделе между странами были подписаны контракты на производство поставку корветов и беспилотных авиационных комплексов.

"Мы рассматриваем стратегическое партнерство с Турцией в контексте реализации внешнеполитического курса Украины и обретение полноправного членства в НАТО. Практическая реализация инициатив между Украиной и Турцией будет способствовать достижению стабильности в регионе Черного моря и интеграции Украины в евроатлантической системы коллективной безопасности", - подчеркнул министр.

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