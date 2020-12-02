1 декабря выздоровели от COVID больше украинцев, чем заболели: 13882 человека

За сутки 1 декабря в Украине зафиксировали 13 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, а выздоровели 13 882 человека, при этом госпитализировали 1 447 человек и 169 больных скончались.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, мониторинг СНБО

Детали: Среди новых заболевших – 744 ребенка и 579 медработников, 364 работника органов внутренних дел и 149 военнослужащих (данные МОЗ, МВД и Минобороны).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 735), Одесской (1 147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.

Больше всего пациентов с коронавирусом умерло во Львовской области (21), Киеве (16), Днепропетровской (15), Киевской и Сумской (по 12), Харьковской и Полтавской (по 11), Донецкой (10) областях.

Во вторник было сделано 67 626 тестирований: методом ПЦР – 44 445, методом ИФА – 23 181. За все время методом ПЦР провели 4 607 034 тестирования.

С марта в Украине COVID-19 подтвердили у 758 264 человек, из них 369 054 человека выздоровели, а 12 717 пациентов умерли.

Сейчас COVID-19 болеют не менее 376 493 жителей Украины.

Напомним: По количеству новых случаев коронавируса Украина уже вторые сутки сохраняет 4-е место среди стран Европы и остается 10-й в мире. По количеству летальных случаев в сутки Украины держит 8 позицию, в мире - 13.

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