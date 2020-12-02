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Украина снова 4-в Европе по числу новых случаев коронавируса

Среда, 2 декабря 2020, 06:11

Украина уже вторые сутки сохраняет четвертое место среди стран Европы по количеству новых случаев коронавируса.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: Уже второй раз наше государство обошли Италия, Германия и Великобритания. Однако, количество заражений в этих странах возросло, как и в Украине. Разница же в числе новых случаев между Великобританией и Украиной составляет лишь тысячу больных.

Позади нашего государства остались Польша, Испания, Франция и другие страны.

Среди европейских стран по уровню смертности в сутки Украины держит 8 позицию в мире – 13. Таким образом, позиция Украины в мировом рейтинге летальных случаев за сутки значительно возросла.

Кроме этого, среди всех стран наше государство занимает 10 позицию.

 

Всего за минувшие сутки было зафиксировано почти 577 тысяч новых случаев заболевания, из которых летальных – 11 887.

За время пандемии выздоровели 44,3 миллиона больных, умерло – 1 миллион 485 тысяч, лечатся - 18,2 миллиона человек.

Что предшествовало: По состоянию на 30 ноября Украина оказалась на 4 месте среди стран Европы по количеству новых случаев заболевания коронавирусом.

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Напомним: 

  • В последний день осени, 30 ноября, в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 12 498 лиц, госпитализировали 1 470 больных, умер 221 пациент, выздоровели 10 023 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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