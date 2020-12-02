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Посольство Венгрии называет гимн, который пели депутаты на Закарпатье, молитвой

Среда, 2 декабря 2020, 11:12
Посольство Венгрии называет гимн, который пели депутаты на Закарпатье, молитвой

Посольство Венгрии в Украине заявляет, что депутаты Сюртовской сельской объединенной территориальной общины Закарпатья во время присяги пели старую молитву венгров, которая намного позже стала национальным гимном страны.

Об этом говорится в заявлении посольства Венгрии в Украине, переданном "Европейской правде".

"Выяснилось, что человек, сделавший запись и опубликовавший ее с очевидно недоброжелательной целью - который, кстати, является членом семьи политика, потерпевшего поражение на выборах - намеренно не записал государственный гимн Украины, прозвучавший в конце сессии, и только после этого присутствующие спели национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет, и которая впоследствии стала государственным гимном Венгрии", - говорится в заявлении.

"Эта молитва является частью культурного наследия и самобытности венгров, живущих в любой точке мира, подобно венгерским национальным цветам (красно-бело-зеленому). Они хранятся и используются венгерскими общинами во всем мире не как символ Венгрии, а как символ принадлежности к венгерской нации, как это имеет место с венграми, которые проживают в Украине", - пояснили в посольстве.

Следует отметить, что гимн, "которому несколько сотен лет", написан в 1823 году венгерским поэтом Ференцем Кельчеи.

В посольстве также указали на статью 6 Закона Украины "О национальных меньшинствах в Украине", принятого в 1992 году, которая гарантирует использование национальных символов для этих меньшинств.

"Это стало возможным благодаря такому примерному и современному законодательному положению, и сейчас уже десятилетиями наблюдается практика, согласно которой в поселениях, где проживают венгры, присутствуют венгерские национальные цвета, а во время торжеств раздается национальная молитва. Мы надеемся, что эта прекрасная и высоко ценимая традиция уважения к разным национальностям и меньшинствам будет беспрепятственно продолжаться в Украине", - заявили в посольстве.

Напомним, 1 декабря Служба безопасности Украины заявила, что проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, которые во время принятия присяги исполнили национальный гимн Венгрии.

Ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета.

Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.

1 декабря на фоне нового витка напряжения между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.

Узнать больше: Против НАТО и "сепаратизма": как действия СБУ на Закарпатье создали проблемы для Украины

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗакарпатьеВенгриямеждународные отношенияскандалМИД
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