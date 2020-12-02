Глава Херсонской области увольняется, чтоб возглавить "Укроборонпром"

Кабинет министров согласовал проект указа президента об увольнении Юрия Гусева от должности председателя Херсонской областной государственной администрации.

Источник: телеграм-канал народного депутата, постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Василия Мокана

Детали: По словам нардепа, Гусева отправляют в отставку "в связи с переходом на другую работу". На какую именно, Мокан не сообщает.

В то же время, по информации от источников Украинской правды, кандидатуру Гусева рассматривали на должность главы государственного концерна "Укроборонпром", он даже проходил собеседование. В среду-четверг ожидается назначение.

Напомним: Еще в начале работы Гусева главой Херсонской ОГА Зеленский угрожал ему увольнением, если тот до конца 2019 года не обеспечит полное обустройство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом.

Гусеву 41 год. Он родом с Житомирщины.

С 1999 года Гусев работал советником председателя Херсонской обладминистрации по вопросам молодежной политики. В 2002 году баллотировался в Верховную Раду по спискам "Команда озимого поколения" бывшего министра и главы СБУ Валерия Хорошковского.

С 2002 по 2009 годы, согласно биографии Гусева, "возглавлял коммерческие структуры и занимался предпринимательской деятельностью". После этого работал в Министерстве экономики, где занимался политикой развития экспорта и инвестиционной и инновационной политики.

С 2011 по 2014 год был директором департамента национальных проектов Госинвестпроекта. В те времена ведомство возглавлял Владислав Каськив, который прославился миллиардными контрактами с подставными фирмами.

Гусев был участником программы "президентского кадрового резерва" под названием "Новая элита нации" при администрации Виктора Януковича. Проект был направлен на привлечение специалистов к госслужбе.

В 6 созыве Рады Гусев был помощником на общественных началах нардепа от "Наша Украина - Народная самооборона" и будущего министра информационной политики Юрия Стеця.

С 2014 по 2016 годы был заместителем министра обороны Степана Полторака.

В 2019 году Гусев собирался баллотироваться в Верховную Раду по списку "Слуги народа". Однако в июне политсила сообщила, что он "изменил свои планы". До того планировал идти в парламент вместе с Мустафой Найемом и другими в движении "Действуй с нами".

Гусев был членом общественного объединения "Землячество Херсонщины", в которое также входят председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, экс-глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук, которых активисты и журналисты также связывают с убийством Екатерины Гандзюк.

После того, как этот факт стал публично известным, 17 июня Гусев написал, что решил выйти из объединения из-за возможного назначения главой Херсонской .

В 2018 году заработал 2,6 миллиона гривен. В собственности супругов Гусевых несколько квартир, земельный участок и садовый дом в Херсоне. Денежные активы Гусевых - около 327 500 гривен и 70 000 долларов.