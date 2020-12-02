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Почти 70 иностранцев уже оштрафовали за нарушение ПДД в Украине

Среда, 2 декабря 2020, 15:32
Почти 70 иностранцев уже оштрафовали за нарушение ПДД в Украине

Почти 70 иностранцев-нарушителей ПДД получили на границе с Украиной копии постановлений об административном штрафе.

Источник: Государственная пограничная служба, спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: С 19 ноября заработал совместный проект МВД и ГПСУ. Теперь иностранные граждане, которые заехали на своих авто в Украину, и граждане Украины, которые ездят на машинах с номерами иностранной регистрации, будут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других правил дорожного движения.

При въезде в Украину таких авто пограничники вносят в базу данных номер машины, фамилию и имя водителя и его паспортные данные. Если на этой машине превышается скорость, между Государственной пограничной службой и Национальной полицией происходит автоматический обмен информацией.

Сотрудники полиции составляют постановление о нарушении правил дорожного движения. Далее постановление снова попадает в эту базу данных, которая автоматически срабатывает на нарушителя при пересечении им границы.

Как уточнил представитель ГПСУ Андрей Демченко, таким образом с начала реализации проекта 66 иностранцев при выезде из Украины уже получили от пограничников копии постановлений о штрафе. 8 нарушителей уже его оплатили.

В общем иностранцы имеют 30 дней для уплаты штрафа, в противном случае они получают запрет въезда в нашу страну.

Среди нарушителей, которым сейчас доведены постановления, больше всего граждан Молдовы, Беларуси и РФ, а также Польши.

Всего по состоянию на 2 декабря в базе данных ГПСУ есть информация о 420 таких нарушителей.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Пограничная службаМВДавто
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