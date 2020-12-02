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Заместителю Ермака подготовили подозрение, но Венедиктова остановила его вручение

Среда, 2 декабря 2020, 17:09
Назарий Мазилюк, УП

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовили подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, но генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.

Источник: информированный собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По словам источника, 2 декабря Татарову должны были объявлять подозрение в передаче взятки. В то же время детективы НАБУ увидели в реестре постановление о замене прокуроров.

Это решение Венедиктовой, которая ввела в дело себя и тоже теперь значится среди прокуроров, ведущих дело Татарова.

При этом отстраненным прокурорам САП постановление еще не предоставили для ознакомления.

Сведения о замене внесены в Единый реестр досудебных решений.

Кроме этого детективы НАБУ подавали в суд ходатайство об обыске у Татарова. Однако по словам источника УП, в результате слива информации последний узнал о следственных действиях, которые готовятся, и о готовящемся подозрении.

Предыстория:

  • УП стало известно, что НАБУ расследует дело о возможной причастности Олега Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитася.
  • С 2017 года НАБУ расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Строительство вела компания "Укрбуд" Микитася.
  • По данным УП, антикоррупционные органы считают, что по просьбе застройщиков Татаров мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы. Ее сделал Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел.

Знать больше: Команда Венедиктовой: вечные прокуроры, призраки прошлого и Пискун

Соня Лукашова, Валентина Романенко, УП
Темы: Офис президентаОфис генпрокурораНАБУАнтикоррупционная прокуратура


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