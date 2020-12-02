НАБУ обвиняет Офис Венедиктовой в саботаже дела по Татарову

Национальное антикоррупционное бюро отмечает, что Офис генерального прокурора сознательно срывает дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, которого подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "Вечером 1 декабря генпрокурор тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям УПК, изменила процессуальных руководителей в уголовном производстве по факту предоставления взятки за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии ".

Детали: Отмечается, что из-за этого детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли в предусмотренные законом сроки сообщить о подозрении еще одном, уже третьему, вероятному участнику преступления – экс-топ-чиновнику государственной компании "УкрБуд".

Справка: Татаров занимал должность в системе МВД под руководством Виталия Захарченко в правительстве Николая Азарова. Когда в МВД началась люстрация, то одним из первых освободили именно Татарова, который курировал уголовные производства относительно Черновол, Автомайдана и активистов.

После Революции Достоинства и люстрации стал адвокатом. В 2016 году он был защитником нардепа Вадима Новинского (в то время "Оппозиционный блок").

5 августа президент Владимир Зеленский назначил Татарова заместителем главы Офиса президента. Он отвечает "за правоохранительное направление".

Напомним: Собеседник в правоохранительных органах 2 декабря рассказал УП, что НАБУ и САП подготовили подозрение Татарову, но генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.

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