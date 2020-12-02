НАБУ обвиняет Офис Венедиктовой в саботаже дела по Татарову
Национальное антикоррупционное бюро отмечает, что Офис генерального прокурора сознательно срывает дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, которого подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.
Источник: пресс-служба НАБУ
Дословно: "Вечером 1 декабря генпрокурор тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям УПК, изменила процессуальных руководителей в уголовном производстве по факту предоставления взятки за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии ".
Детали: Отмечается, что из-за этого детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли в предусмотренные законом сроки сообщить о подозрении еще одном, уже третьему, вероятному участнику преступления – экс-топ-чиновнику государственной компании "УкрБуд".
Справка: Татаров занимал должность в системе МВД под руководством Виталия Захарченко в правительстве Николая Азарова. Когда в МВД началась люстрация, то одним из первых освободили именно Татарова, который курировал уголовные производства относительно Черновол, Автомайдана и активистов.
После Революции Достоинства и люстрации стал адвокатом. В 2016 году он был защитником нардепа Вадима Новинского (в то время "Оппозиционный блок").
5 августа президент Владимир Зеленский назначил Татарова заместителем главы Офиса президента. Он отвечает "за правоохранительное направление".
Напомним: Собеседник в правоохранительных органах 2 декабря рассказал УП, что НАБУ и САП подготовили подозрение Татарову, но генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.
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Предыстория:
- УП стало известно, что НАБУ расследует дело о возможной причастности Олега Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитася.
- С 2017 года НАБУ расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Строительство вела компания "Укрбуд" Микитася.
- По данным УП, антикоррупционные органы считают, что по просьбе застройщиков Татаров мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы. Ее сделал Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел.