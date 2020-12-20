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Появилась информация о состоянии Макрона, больного коронавирусом

Воскресенье, 20 декабря 2020, 17:52

Президент Франции Эммануэль Макрон, у которого несколько дней назад подтвердили коронавирус, "в стабильном состоянии" и остается на самоизоляции в своей резиденции в пригороде Парижа.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

"Президент Республики по состоянию на вчера (субботу) был в стабильном состоянии", - рассказали в Елисейском дворце, не добавив других деталей.

42-летний Макрон, у которого начали проявляться симптомы вируса в среду вечером, получил положительный результат теста 17  декабря утром. Как сообщалось, у него кашель, высокая температура и сильная усталость.

Сейчас Макрон находится на самоизоляции в официальной президентской резиденции в Версале. Рядом с ним находится главный врач Елисейского дворца, военный медик Жан-Кристоф Перрошон.

На прошлой неделе Эммануэль Макрон участвовал в саммите лидеров ЕС и провел с ними 20 часов, включая рабочий обед и ночь переговоров.

После известия об инфицировании Макрона многие европейские лидеры ушли на самоизоляцию и сдают тесты.

У премьер-министра Словакии, который также был в Брюсселе, в пятницу 18 декабря диагностировали коронавирус.

Темы: Франциякоронавирус


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