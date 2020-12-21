ЕС официально утвердил первую вакцину от коронавируса

Сегодня Европейская комиссия выдала разрешение на использование вакцины, разработанной BioNTech и Pfizer, что делает ее первой вакциной COVID-19, разрешенной в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Это разрешение следует положительной научной рекомендации, основанной на тщательной оценке безопасности, эффективности и качества вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам.

"Сегодня мы добавим важную главу в историю европейского успеха. Мы одобрили первую безопасную и эффективную вакцину против COVID-19. Скоро появятся новые вакцины. Дозы вакцины, утвержденные сегодня, будут доступны для всех стран ЕС, в одно и то же время, на одних и тех же условиях. Будущие европейские дни вакцинации также станут большим моментом единства. Это хороший способ закончить этот тяжелый год и начать перелистывать страницу этой пандемии" - сказала президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

1 декабря BioNTech и Pfizer подали официальную заявку на получение разрешения на продажу. Европейскому агентству по лекарственным средствам удалось очень быстро оценить заявку.

На основании положительного заключения агентства Еврокомиссия проверила все элементы, подтверждающие разрешение на маркетинг, и проконсультировалась с государствами-членами перед предоставлением разрешения.

Комиссия, государства-члены и компания в настоящее время работают над поставкой первых доз 26 декабря, чтобы дни вакцинации в ЕС могли начаться уже на следующий день после этого.

Поставки продлятся в декабре и на постоянной еженедельной основе в течение следующих месяцев. Распределение полных 200 миллионов доз планируется завершить к сентябрю 2021 года. Комиссия и государства-члены работают над активацией дополнительных 100 миллионов доз.

По данным СМИ, ЕС согласился платить 15,5 евро за дозу за вакцину от коронавирус, разработанную Pfizer и BioNTech

Напомним, Украина ведет переговоры с Польшей, которая сможет быть посредником в получении вакцины от коронавирус от Европейского Союза.