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ФОПы на Майдане требуют отменить январские ограничения, планируют нагрянуть к "Кварталу-95"

Вторник, 22 декабря 2020, 14:42
ФОПы на Майдане требуют отменить январские ограничения, планируют нагрянуть к Кварталу-95
Віктория Слобода/ hromadske

Представители движения "SaveФОП" вышли на бессрочную акцию на Майдане Незалежности в Киеве.

Источник: страница "Предприниматели Украины/# SaveФОП" в Facebook, Hromadske, руководитель акции Сергей Доротич

Детали: Протестующие требуют отменить запрет на предпринимательскую деятельность при локдауне 8-24 января. Они планируют шествие к Офису президента, где будут требовать "недопущения необоснованных ограничений локдауна, которые ограничивают право на труд".

Предприниматели требуют создать комиссию с участием представителей "SaveФОП", чтобы "власть советовалась с ними о решениях, которые касаются предпринимателей".

Прямая речь Доротича: "После этого мы пойдем ко дворцу "Украина", где проходит концерт "Квартала-95". Будем обращаться к друзьям и коллегам Зеленского, чтобы они приняли меры. Они причастны к тому, что предприниматели мерзнут".

Предыстория: 15 декабря "SaveФОП" уже выходили на акцию протеста на Майдан Незалежности. Они пытались установить палатки. Между ними и полицией произошли столкновения, пострадали около 40 правоохранителей.

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Темы: фопакции
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