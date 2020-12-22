ФОПы на Майдане требуют отменить январские ограничения, планируют нагрянуть к "Кварталу-95"

Представители движения "SaveФОП" вышли на бессрочную акцию на Майдане Незалежности в Киеве.

Источник: страница "Предприниматели Украины/# SaveФОП" в Facebook, Hromadske, руководитель акции Сергей Доротич

Детали: Протестующие требуют отменить запрет на предпринимательскую деятельность при локдауне 8-24 января. Они планируют шествие к Офису президента, где будут требовать "недопущения необоснованных ограничений локдауна, которые ограничивают право на труд".

Предприниматели требуют создать комиссию с участием представителей "SaveФОП", чтобы "власть советовалась с ними о решениях, которые касаются предпринимателей".

Прямая речь Доротича: "После этого мы пойдем ко дворцу "Украина", где проходит концерт "Квартала-95". Будем обращаться к друзьям и коллегам Зеленского, чтобы они приняли меры. Они причастны к тому, что предприниматели мерзнут".

Предыстория: 15 декабря "SaveФОП" уже выходили на акцию протеста на Майдан Незалежности. Они пытались установить палатки. Между ними и полицией произошли столкновения, пострадали около 40 правоохранителей.