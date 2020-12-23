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В Госдепе США говорят, что Украина пообещала снять все оборудование Huawei с МИД

Среда, 23 декабря 2020, 03:49

Заместитель госсекретаря США Кит Крач заявил, что МИД Украины демонтирует все оборудование компании Huawei, установленное на ведомственных зданиях.

Источник: Укринформ, который цитирует заместителя госсекретаря США

Прямая речь: "Министерство иностранных дел (Украины - ред.) решило убрать все оборудование Huawei из своих зданий, этому примеру последуют и несколько других правительственных учреждений".

Детали: Крач сообщил, что такая договоренность была достигнута по итогам встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Он напомнил, что украинская власть недавно отказалась сотрудничать с Huawei в проекте создания "умного города", отдав предпочтение американской Cisco.

По его словам, Украина также выразила заинтересованность в инициативе "Чистая сеть", участники которой для информационной безопасности отказываются от использования услуг китайских телекоммуникационных компаний в развитии сетей 5G.

Предыстория: С лета США ограничили доступ китайской технологической компании Huawei к американским технологиям.

16 октября Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины убрала со своего сайта и социальных сетей информацию о партнерстве с компанией "Хуавей Украина".

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Государственная служба специальной связи нарушила законодательство Украины, подписав меморандум о сотрудничестве с компанией "Хуавей Украина" без координации с МИД.

Темы: технологииСШАУкраинаКитай


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