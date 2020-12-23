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Во Франции убиты 3 полицейских, пытавшихся спасти женщину от разъяренного мужа

Среда, 23 декабря 2020, 07:30
Во Франции убиты 3 полицейских, пытавшихся спасти женщину от разъяренного мужа
Фото с Twitter ЕП

Трое полицейских были застрелены в центральной Франции, а четвертый офицер ранен во время попытки спасти женщину от семейного насилия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Трагедия произошла в небольшом изолированном селе в департаменте Пюи-де-Дом. Сотрудники полиции приехали на вызов из-за сообщения о домашнем насилии, и их застрелил 48-летний мужчина.

Сообщается, что женщина спряталась на крыше своего дома. Вскоре после полуночи двое жандармов, предупрежденных об актах насилия, были обстреляны, пытаясь подойти к дому. Один из них умер от полученных травм, а второго, раненого в бедро, перевезли в больницу.

После этого мужчина поджег свой дом и снова обстрелял собравшихся у дома жандармов, в результате чего погибли еще двое офицеров.

На место приехали дополнительные силы полиции, а также пожарные, которые пытаются потушить пламя.

Пока неизвестно, удалось ли задержать злоумышленника. Женщину удалось эвакуировать в безопасное место.

Темы: Франциякриминал
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