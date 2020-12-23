Некоторым украинцам могут отменить плату за оформление паспортов за границей

23 декабря правительство поддержало предложение бесплатного оформления загранпаспортов и предоставления нотариальных услуг для отдельных категорий украинцев, которые обращаются в зарубежные дипломатические учреждения.

Об этом сообщили в среду в пресс-службе МИД, пишет "Европейская правда".

С инициативой, которую поддержало правительство, выступило Министерство иностранных дел.

"Правительство Украины поддержало предложение МИД предоставить льготы отдельным категориям граждан при оформлении загранпаспортов и предоставлении нотариальных услуг. Пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы в рамках категорий 1 и 2, лица с инвалидностью I и II групп и дети с инвалидностью смогут получить эти услуги бесплатно", - цитирует пресс-служба главу МИД Дмитрия Кулеба.

Министр отметил, что одобренный на заседании Кабмина проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления льгот отдельным категориям граждан Украины, обращающихся за совершением консульских действий" в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Верховной рады.

Законопроект создает правовые основания для бесплатного оформления загранпаспортов и предоставления нотариальных услуг лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенным к категориям 1 и 2, лицам с инвалидностью I и II групп, детям с инвалидностью.