Руководство Michelin извинилось за "российский борщ" перед посольством Украины

Посольство Украины во Франции заявило, что получило извинения от руководства Michelin после того, как представители ресторанного гида назвали в своем пресс-релизе борщ "российским".

Об этом посольство сообщило в среду в Facebook, пишет "Европейская правда".

"Вчера, получив новость о запуске мишленовского гастрогида по московским ресторанам, в которых готовят украинский борщ, мы долго общались с нашими контактами в Groupe Michelin. Разговор был конструктивным. От руководства компании получили извинения за "гастрономическую неосторожность с неожиданно политической коннотацией", - заявили украинские дипломаты.

По словам посольства, первоначальную версию пресс-релиза, в которой говорилось о "эмблематических национальных первых блюдах русской кухни - борще и рассольнике", после обращения посольства исправлено.

Теперь в пресс-релизе указано, что "на кулинарной сцене в России предлагают овощные и пряные блюда, которые ценят гурманы, в частности, рассольник, а также борщ в возможных формах и вариациях".

Посольство также сообщило, что начало работу над мишленовских гастрономическим гидом по киевским ресторанам. "В Groupe Michelin с энтузиазмом восприняли эту идею, а особенно приглашение посетить Украину и попробовать аутентичный украинский борщ, чтобы снять все вопросы. Борщ наш!", - говорится в сообщении посольства.