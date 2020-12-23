Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Руководство Michelin извинилось за "российский борщ" перед посольством Украины

Среда, 23 декабря 2020, 17:51
Руководство Michelin извинилось за российский борщ перед посольством Украины

Посольство Украины во Франции заявило, что получило извинения от руководства Michelin после того, как представители ресторанного гида назвали в своем пресс-релизе борщ "российским".

Об этом посольство сообщило в среду в Facebook, пишет "Европейская правда".

"Вчера, получив новость о запуске мишленовского гастрогида по московским ресторанам, в которых готовят украинский борщ, мы долго общались с нашими контактами в Groupe Michelin. Разговор был конструктивным. От руководства компании получили извинения за "гастрономическую неосторожность с неожиданно политической коннотацией", - заявили украинские дипломаты.

По словам посольства, первоначальную версию пресс-релиза, в которой говорилось о "эмблематических национальных первых блюдах русской кухни - борще и рассольнике", после обращения посольства исправлено.

Теперь в пресс-релизе указано, что "на кулинарной сцене в России предлагают овощные и пряные блюда, которые ценят гурманы, в частности, рассольник, а также борщ в возможных формах и вариациях".

Посольство также сообщило, что начало работу над мишленовских гастрономическим гидом по киевским ресторанам. "В Groupe Michelin с энтузиазмом восприняли эту идею, а особенно приглашение посетить Украину и попробовать аутентичный украинский борщ, чтобы снять все вопросы. Борщ наш!", - говорится в сообщении посольства.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Франция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Франция
Во Франции за неделю беспорядков задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто
Во Франции второй раз ночь прошла относительно спокойно, но снова есть задержанные
Посол Франции объявил о завершении дипломатической миссии в Украине
Последние новости
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
Все новости...
Реклама: