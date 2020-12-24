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Парламент Британии соберется срочно 30 декабря из-за Brexit

Четверг, 24 декабря 2020, 19:39

Британский парламент, находящийся на рождественских каникулах, соберется на экстренное заседание 30 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Депутаты Палаты общин и Палаты лордов соберутся на внеочередное заседание для ратификации торгового соглашения между ЕС и Британией.

При этом Европарламент в этом году за соглашение не будет голосовать.

Британия заключила торговое соглашение с Европейским Союзом в четверг, всего за семь дней до того, как оно выйдет из одного из крупнейших торговых блоков мира.

Британия вышла из ЕС год назад, но до 31 декабря оставалась в едином рынке ЕС, а также на нее распространялись другие европейские правила.

Поздняя договоренность по соглашению означает, что парламентская ратификация до конца года невозможна, и поэтому речь идет о "временном применении" соглашения с 1 января.



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