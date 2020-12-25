Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кулеба верит, что Венгрия не заблокирует отношения Украины с НАТО полностью

Пятница, 25 декабря 2020, 12:21

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что Венгрия не будет блокировать полностью отношения Украины с Организацией Североатлантического договора (НАТО).

Об этом Кулеба сказал в эфире телеканала "Украина 24", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

"Венгрия не будет полностью блокировать отношения Украины с НАТО", - отметил Кулеба.

При этом он отметил, что хотя пока не запланирована новая встреча с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, но "готовность к этой встрече есть и у него, и у меня".

Глава МИД заявил, что до 2017 года центральная власть в Украине уделяла мало внимания к ситуации на Закарпатье, и поэтому Венгрия смогла "довольно свободно чувствовать себя в Закарпатской области".

"Ситуация изменилась в 2017 году, когда началась установка правильного баланса - выравнивание ситуации, и то, что мы наблюдаем сейчас - это продолжение этого процесса", - подчеркнул Кулеба.

Он сказал, что Украина придерживается очень простого подхода. По его словам, в Украине понимают, что Венгрию беспокоит судьба этнических венгров, которые являются гражданами Украины, и сказал, что всегда говорит об этом Сийярто.

"Вы имеете право о них заботиться, но вы должны это делать в пределах красных линий, обозначенных украинским законодательством", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, в начале декабря отношения Венгрии и Украины пережили очередное обострение из-за обысков СБУ на Закарпатье.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто пожаловался на Украину в НАТО.

На заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ 3 декабря Сийярто пожаловался, что миссия ОБСЕ не хочет ехать в Закарпатье защищать венгров.

Темы: Кулеба ДмитрийВенгрияНАТО


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский о КС: дети Януковича, племянники Порошенко, родственники Тимошенко

Зеленский: Если РФ нападет с Крыма, будут мобилизованы мужчины и женщины

Коронавирус в Украине: 11 тысяч новых случаев, 15 тысяч выздоровлений

Украина будет блокировать строительство установки для опреснения воды в Крыму – МИД

Новости 24 декабря: дело Татарова, манипуляция в ОП

В комитете Рады объяснили, почему отказались разбираться с кнопкодавством за Шкарлета

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба рассказал, какой видит стратегию отношений с РФ
Кулеба: о стратегии в отношении России нужно говорить, но общество к этому еще не готово
Украина и Молдова проведут совместные консультации по интеграции в ЕС
Последние новости
13:54
В "Слуге народа" рассказали, когда могут принять закон о референдуме
13:36
Две трети немцев готовы вакцинироваться от COVID-19
13:10
Зеленский о 2021 годе: Ожидается подъем в экономике, небольшой, но будет
13:02
В Госдуме РФ решили, что Украина ненавидит жителей Крыма
12:32
Вето Трампа не угрожает финансовой поддержке Украины - Кулеба
12:27
СБУ предотвратила сбыт фальшивых денег на десятки миллионов
12:21
Кулеба верит, что Венгрия не заблокирует отношения Украины с НАТО полностью
12:02
У Порошенко ответили Зеленскому насчет посадок
11:45
В Киеве более тысячи новых больных COVID-19 и еще больше выздоровлений
11:22
Зеленский: Все ждут, когда посадят Порошенко
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!