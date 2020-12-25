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Вето Трампа не угрожает финансовой поддержке Украины - Кулеба

Пятница, 25 декабря 2020, 12:32

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что вето президента США Дональда Трампа на оборонный бюджет не повлияет на предусмотренный им объем помощи Украине.

Об этом Кулеба сказал в эфире телеканала "Украина 24", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Кулеба подчеркнул, что никакого отношения вето Трампа к помощи Украине не имеет, ведь бюджет был ветирован абсолютно по другим причинам.

"Я даю вам стопроцентные гарантии, что после того, как вето будет преодолено или ситуация будет решена иным образом, сумма поддержки Украины останется. Более того, я убежден, что в следующем году общая поддержка Соединенными Штатами Украине не просто сохранится, а еще усилится. И мы будем над этим упорно работать", - подчеркнул Кулеба.

Министр также подтвердил, что оборонный бюджет США предусматривает военную поддержку Украине в размере $250 млн.

"Но утверждать, что Трамп наложил вето на закон, который включает поддержку Украины - это создает ложное впечатление у людей", - отметил Кулеба.

Трамп неоднократно угрожал ветировать оборонный бюджет страны на 2021 год и сделал это на этой неделе.

Теперь Конгресс должен снова собрать достаточное количество голосов, чтобы преодолеть вето президента. Палата представителей выразила готовность голосовать 28 декабря, а Сенат - 29 декабря.

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