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Две трети немцев готовы вакцинироваться от COVID-19

Пятница, 25 декабря 2020, 13:36

Две трети жителей Германии выразили готовность вакцинироваться от COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Опрос проведен по заказу информагентства dpa, которое опубликовало эти данные в пятницу, 25 декабря.

Около 32% респондентов сказали, что хотят получить вакцину как можно скорее. Еще 33% заявили, что хотят сделать прививку, но хотят подождать и посмотреть, как это повлияет на людей.

Около 19% не желают получать вакцину, тогда как 16% еще не определились.

Более половины респондентов, 57%, заявили, что обеспокоены возможными побочными эффектами вакцины, а треть из опрошенных заявила, что их это не беспокоит.

Кроме того, как свидетельствуют результаты опроса, люди старшего возраста больше хотят вакцинироваться (71%) по сравнению с молодежью от 18 до 24 лет (54% опрошенных).

В Германии планируют начать вакцинацию от коронавируса 27 декабря. Сначала прививки будут делать людям в возрасте от 80 лет и тем, кто живет и работает в домах престарелых.

Также в первую очередь вакцинируют медицинский персонал в отделениях неотложной помощи и интенсивной терапии.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан ожидает, что к лету он сможет предложить всем гражданам Германии прививаться от коронавируса - при условии, что вакцины, которые находятся на завершающей стадии исследований, будут одобрены.

Темы: Германиякоронавирус


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