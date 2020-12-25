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Папа Римский в рождественском послании пожелал Украине мира и вспомнил о вакцинах

Пятница, 25 декабря 2020, 14:19
Папа Римский в рождественском послании пожелал Украине мира и вспомнил о вакцинах

Папа Римский Франциск в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi пожелал Украине мира.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Ватикана".

Понтифик пожелал мира всем людям, выделив конфликты в Украине и Нагорном Карабахе.

"Пусть сын Всевышнего поддержит усилия международного сообщества и привлеченных стран в соблюдении прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также в восточных регионах Украины, и содействии диалогу как единственному пути, ведущего к миру и примирению", - сказал Папа Франциск.

Из-за карантина площадь Святого Петра, на которой ежегодно собирались десятки тысяч паломников со всего мира, на этот раз была пустой. Поэтому нынешнее послание Папа Римский произнес не из лоджии базилики, а с расположенного рядом Зала благословений.

Франциск в речи упомянул об открытии вакцин от короновируса, назвав это событие проблеском надежды в период неуверенности.

"Но чтобы эти света могли просветить весь мир и принести надежду, они должны быть доступными для всех", - подчеркнул он, подчеркивая, что мы "не можем также позволить, чтобы нас победил вирус индивидуализма".

"Прошу всех: руководителей государств, предприятия, международные организации поддерживать сотрудничество, а не конкуренцию, и позаботиться о решении для всех, вакцинах для всех, особенно для уязвимых и нуждающихся во всех регионах планеты. На первом месте - наиболее уязвимые и нуждающиеся", - сказал глава Католической церкви.

Темы: Ватикан
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