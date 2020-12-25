Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Молдове вакцину Pfizer назвали "недостижимой мечтой" из-за сложности хранения

Пятница, 25 декабря 2020, 14:54
В Молдове вакцину Pfizer назвали недостижимой мечтой из-за сложности хранения

Вакцина от коронавируса, которую разработала американская компания Pfizer и немецкая BioNTech, является "недостижимой мечтой для Молдовы".

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Виорика Думбревяну, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на agora.md.

Думбревяну объяснила, что власть в Кишиневе не сможет обеспечить транспортировку и хранение вакцины в соответствии с установленными требованиями.

"Pfizer - это недостижимая мечта для Республики Молдова. Мы должны проанализировать все логистические аспекты - процесс транспортировки, хранения. В разгар пандемии мы оборудовали лаборатории ANSP холодильниками. Существуют вакцины, требующие особых условий транспортировке и хранения при температуре минус 70 градусов, что является невыполнимой для Республики Молдова ", - пояснила Думбревяну.

При этом она заверила, что граждане Молдовы получат вакцины от коронавируса, не уточнив, какие.

По ее словам, первую партию вакцины Молдова получит уже в конце января.

Прививки вакциной BioNTech/Pfizer уже делают в Великобритании, США, Канаде, Сербии и других странах, а с 27 декабря вакцинация стартует в Европейском Союзе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Молдовавакцинациякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Молдова
"Зерновой коридор" сместился на дунайские порты, перевозчики ждут тарифы от Молдовы
Мужчина, который застрелил двух человек в аэропорту Молдовы, умер в больнице
Стрельба в Кишиневе: нападавший в критическом состоянии, ему грозит пожизненное заключение
Последние новости
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
Все новости...
Реклама: