В Молдове вакцину Pfizer назвали "недостижимой мечтой" из-за сложности хранения

Вакцина от коронавируса, которую разработала американская компания Pfizer и немецкая BioNTech, является "недостижимой мечтой для Молдовы".

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Виорика Думбревяну, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на agora.md.

Думбревяну объяснила, что власть в Кишиневе не сможет обеспечить транспортировку и хранение вакцины в соответствии с установленными требованиями.

"Pfizer - это недостижимая мечта для Республики Молдова. Мы должны проанализировать все логистические аспекты - процесс транспортировки, хранения. В разгар пандемии мы оборудовали лаборатории ANSP холодильниками. Существуют вакцины, требующие особых условий транспортировке и хранения при температуре минус 70 градусов, что является невыполнимой для Республики Молдова ", - пояснила Думбревяну.

При этом она заверила, что граждане Молдовы получат вакцины от коронавируса, не уточнив, какие.

По ее словам, первую партию вакцины Молдова получит уже в конце января.

Прививки вакциной BioNTech/Pfizer уже делают в Великобритании, США, Канаде, Сербии и других странах, а с 27 декабря вакцинация стартует в Европейском Союзе.