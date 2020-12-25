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Умер больной коронавирусом дипломат, который должен был стать послом Беларуси в США

Пятница, 25 декабря 2020, 15:52
Умер больной коронавирусом дипломат, который должен был стать послом Беларуси в США

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, который был назначен первым за 12 лет послом в США, но не успел поработать в должности, умер в возрасте 49 лет.

Об этом Tut.by сообщил представитель белорусского МИД Анатолий Глаз, пишет "Европейская правда".

20 июля 2020 года Кравченко был назначен послом Беларуси в США, но он так и не был командирован туда и до последнего выполнял обязанности заместителя главы МИД.

Причины смерти Кравченко не называют, но известно, что он имел положительный тест на COVID-19, пишет белорусская служба "Радио Свобода".

В прошлом году Беларусь и США договорились о возвращении послов в Минск и Вашингтон, которых не было в столицах с 2008 года.

До "похолодания" в двусторонних отношениях Кравченко уже работал в посольстве Беларуси в США. В 2007 году он был советником посольства Беларуси в США, с 2008-го по 2014-й - временным поверенным в делах Беларуси в США.

В 2014 году Кравченко вернулся в Минск и возглавлял отдел США и Канады управления Америки, а затем - управление Америки МИД. На должность заместителя министра был назначен в 2017 году.

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Темы: БеларусьСШАдипломатические отношения
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