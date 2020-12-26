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Вакцина от коронавируса поступила во все страны ЕС

Суббота, 26 декабря 2020, 11:37

Вакцину от коронавируса доставили во все страны Европейского союза, вакцинация стартует в воскресенье 27 декабря.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в специальном видео обращении.

"Мы начинаем перелистывать страницу тяжелого рока. Сегодня день доставки, а завтра вакцинация против COVID-19 начнется по всему ЕС. Вакцина стала доступна одновременно для всех государств ЕС, и люди начнут принимать вакцину в Афинах, в Риме, в Хельсинки, в Софии. Наши Европейские дни вакцинации – это трогательный момент единства и европейской истории успеха" - заявила она.

Также фон дер Ляйен добавила, что очень скоро ЕС будет иметь больше вакцин, как только будет подтверждена их безопасность и эффективность.

По ее словам, ЕС обеспечил достаточное количество вакцин для всего населения блока, а также жителей стран Европейской экономической зоны.

"Вакцинация позволит нам постепенно вернуться к нормальной жизни", - отметила фон дер Ляйен.

"Но пока этого не произошло нам нужно сохранять бдительность. Мы должны защищать себя и своих близких от вируса. Остаемся в безопасности вместе. Сделаем 2021 год нашим годом восстановления и надежды", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Темы: коронавирусвакцинацияЕС


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