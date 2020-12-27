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В древних Помпеях нашли хорошо сохранившийся прилавок бара с фресками

Воскресенье, 27 декабря 2020, 14:51
В древних Помпеях нашли хорошо сохранившийся прилавок бара с фресками

В древних Помпеях, античном римском городе, погибшем в результате извержения вулкана, нашли хорошо сохранившийся прилавок бара, расписанный фресками.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Речь идет о так называемом Термополий - древнеримскую закусочную-бар, где подавали горячую пищу и вино с пряностями. Археологи говорят, что находка сохранилась исключительно хорошо.

Фото: Parco Archeologico Di Pompei/EPA
Фото: Parco Archeologico Di Pompei/EPA

Термополий частично раскопали еще в прошлом году, но с тех пор специалисты продолжали осторожно очищать его от вулканического пепла и сообщили последние детали 26 декабря.

Сперва нашли фреску, изображающую нимфу верхом на морском коне и бой гладиаторов. После этого получилось очистить остальные фрагменты, изображающие сцены из бытовой жизни и животных, которые были традиционной частью меню

Рядом нашли также кости уток, свиней, коз, рыбы и улиток, которые хранились в глиняном кувшине. В одном из кувшинов нашли также конские бобы, которые использовали как специю к вину. Рядом нашли также останки двух человек.

 
Фото: Luigi Spina/AP

Специалисты говорят, что находка поможет получить новую и более точную информацию о гастрономических традициях в Помпеях. Гендиректор археологического музея в Помпеях Массимо Осанна отмечает, что это первый полностью раскопанный термополий.

Фото: Parco Archeologico Di Pompei/EPA
Фото: Parco Archeologico Di Pompei/EPA

Считается, что в древних Помпеях было около 80 термополиев.

Помпеи и соседний город Геркуланум погибли во время мощного извержения вулкана Везувий в 79 году н.э. После археологических раскопок на протяжении XVIII-XX веков и обустройства музея под открытым небом Помпеи стали второй самой посещаемой исторической памяткой Италии - после Колизея.

В 2019 году, до пандемии коронавируса, музей посетили около миллиона туристов.

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Темы: историяИталия
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