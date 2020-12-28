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Россия высылает болгарского дипломата после заявлений Софии о шпионаже

Понедельник, 28 декабря 2020, 18:08

МИД РФ объявил персоной нон-грата помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве подполковника Митко Борисова.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте российского ведомства.

Борисову дали 72 часа на отъезд. В министерстве заявили, что этот шаг стал ответной мерой на "на ничем не обоснованное решение Болгарии выслать из страны в декабре"военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии".

МИД Болгарии 18 декабря объявил о высылке российского дипломата после того, как главный прокурор страны Иван Гешев заявил, что собрал доказательства того, что этот атташе с 2017 года собирал в стране секретную информацию военного характера.

По словам прокурора, уличенный дипломат получал сведения, составляющие гостайну, от гражданина Болгарии, у которого был доступ к такой информации.

В сентябре Болгария выслала двух российских дипломатов по обвинению в шпионаже.

Дипломаты искали информацию о планах модернизации вооруженных сил Болгарии, в том числе о возможности и ресурсах технического обслуживания американских истребителей F-16, намерениях Болгарии приобрести беспилотники.

В январе болгарская прокуратура также обвинила первого секретаря посольства и сотрудника Торгового представительства России в шпионаже. Через несколько дней дипломатов выслали из Болгарии.

Темы: РосcияБолгария


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