Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия высылает болгарского дипломата после заявлений Софии о шпионаже

Понедельник, 28 декабря 2020, 17:08

МИД РФ объявил персоной нон-грата помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве подполковника Митко Борисова.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте российского ведомства.

Борисову дали 72 часа на отъезд. В министерстве заявили, что этот шаг стал ответной мерой на "на ничем не обоснованное решение Болгарии выслать из страны в декабре"военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии".

МИД Болгарии 18 декабря объявил о высылке российского дипломата после того, как главный прокурор страны Иван Гешев заявил, что собрал доказательства того, что этот атташе с 2017 года собирал в стране секретную информацию военного характера.

По словам прокурора, уличенный дипломат получал сведения, составляющие гостайну, от гражданина Болгарии, у которого был доступ к такой информации.

В сентябре Болгария выслала двух российских дипломатов по обвинению в шпионаже.

Дипломаты искали информацию о планах модернизации вооруженных сил Болгарии, в том числе о возможности и ресурсах технического обслуживания американских истребителей F-16, намерениях Болгарии приобрести беспилотники.

В январе болгарская прокуратура также обвинила первого секретаря посольства и сотрудника Торгового представительства России в шпионаже. Через несколько дней дипломатов выслали из Болгарии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияБолгария
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Росcия
В мире рекордно упало доверие к Путину и России – опрос
В России убили командира, который, вероятно, причастен к ударам по Украине
Страны НАТО согласовали оборонительные планы от нападения России – Reuters
Последние новости
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
Все новости...
Реклама: