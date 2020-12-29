Премьера Швеции раскритиковали за посещение ТРЦ после призывов оставаться дома

Премьера Швеции Стефена Левена раскритиковали за визит в торговый центр перед Рождеством.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Local.

Стефен Левен посетил торговый центр 20 декабря, через два дня после того, как анонсировал новые ограничения и призвал граждан проявить ответственность, чтобы помочь сдержать эпидемию.

О визите премьера в ТРЦ первым сообщил таблоид Expressen. По их информации, Стефан Левен посетил магазин часов и это был уже третий его визит в ТРЦ течение декабря.

"Он посетил Gallerian (торговый центр), чтобы забрать предварительный заказ. Этот визит тщательно планировался. Премьер придерживался рекомендаций Агентства общественного здоровья и собственных призывов избегать людных мест. Я не могу предоставить более детальный комментарий", - прокомментировал прессекретар Левена Микаэль Линдстрем в комментарии агентству TT.

В рекомендациях Агентства охраны здоровья людей просят ходить за покупками в одиночку, не тратить на это больше времени, чем необходимо, и избегать дней и часов, когда в магазинах обычно много покупателей.

Критики поступка Левена указывают на то, что пусть даже визиты в магазины не запрещены, премьер должен подать пример своим поведением.

"Действия Левена подрывают всю стратегию. Кто будет серьезно воспринимать его слова в следующий раз?" - пишет Expressen в своем эдиториале.

"Министры и премьеры, которые призывают нас всех воздержаться от предрождественских походов в магазины, не должны ходить туда сами, даже если они соблюдают рекомендации", - отреагировал журналист Гёран Грейдер.

Стефан Левен - уже не первый из шведских политиков, кого критикуют по такому поводу. За поход в ТРЦ на прошлой неделе раскритиковали также министра юстиции Моргана Йоханссона. В сентябре под критикой оказалась лидер христианских демократов Эбба Буш за участие в вечеринке к юбилею друга, а также, за участие в другом юбилее - лидер Шведских демократов.