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Положительная динамика и рекорд выздоровлений от COVID-19 в Украине

Четверг, 3 декабря 2020, 07:18
Положительная динамика и рекорд выздоровлений от COVID-19 в Украине
Telegram Коронавірус у регіонах

2 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 14 496 людям, выздоровело рекордное количество людей - 15 372, госпитализированы 1 739 человек, не смогли спасти 243 пациентов.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, данные СНБО

Прямая речь Степанова: "Друзья, второй день подряд имеем положительную статистику. Количество лиц, которые выздоровели от коронавируса, за последние сутки составляет 15 372 человека. Эта цифра превышает количество заболевших – 14 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированных в Украине на 3 декабря 2020 года".

 
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Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 364), Запорожской (1 060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.

Больше всего летальных случаев среди больных с коронавирусом в среду было зарегистрировано в Киеве и Днепропетровской области (по 30), Львовской (25), Донецкой (21), Одесской, Киевской и Ивано-Франковской (по 16) областях.

Среди 15,4 тысяч новых больных: 745 детей и 614 медработников (данные МОЗ), 328 работников органов внутренних дел и 189 военнослужащих (данные МВД и Минобороны).

Темпы ускорения передачи коронавирусной болезни несколько спали по сравнению с предыдущими неделями – вероятно, это следствие карантина выходного дня.

 
Динамика по новым случаями COVID-19 в Украине
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За прошедшие сутки в Украине сделали 72 678 тестирований: методом ПЦР – 47 172, методом ИФА – 25 506. Всего с марта проведено уже 4 654 206 тестирования методом полимеразной цепной реакции, по которым у нас диагностируют коронавирус.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 772 760 человек, из них 384 426 человек выздоровели, а 12 960 умерли.

По официальным данным, сейчас имеют коронавирус 375 374 жителя Украины.

Знать большеCOVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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