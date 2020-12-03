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Положительная динамика и рекорд выздоровлений от COVID-19 в Украине

Четверг, 3 декабря 2020, 08:18
Telegram Коронавірус у регіонах

2 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 14 496 людям, выздоровело рекордное количество людей - 15 372, госпитализированы 1 739 человек, не смогли спасти 243 пациентов.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Прямая речь Степанова: "Друзья, второй день подряд имеем положительную статистику. Количество лиц, которые выздоровели от коронавируса, за последние сутки составляет 15 372 человека. Эта цифра превышает количество заболевших – 14 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированных в Украине на 3 декабря 2020 года".

 
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Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 364), Запорожской (1 060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.

Среди 15,4 тысяч новых больных: 745 детей и 614 медработников.

Темпы ускорения передачи коронавирусной болезни несколько спали по сравнению с предыдущими неделями – вероятно, это следствие карантина выходного дня.

 
Динамика по новым случаями COVID-19 в Украине
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За прошедшие сутки в Украине сделали 72 678 тестирований: методом ПЦР – 47 172, методом ИФА – 25 506. Всего с марта проведено уже 4 654 206 тестирования методом полимеразной цепной реакции, по которым у нас диагностируют коронавирус.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 772 760 человек, из них 384 426 человек выздоровели, а 12 960 умерли.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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