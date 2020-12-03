Степанов заявил об успехе карантина выходного дня

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что карантин выходного дня дал результат, хотя украинцы не очень придерживались ограничений и это лишь предварительные оценки.

Источник: Степанов на брифинге 3 декабря

Прямая речь: "У нас за прошедшие сутки 14 496 заболевших. В минувший четверг, неделю назад, было 15 331. И у нас сегодня еще выздоровевших больше, чем заболевших, второй день подряд.

У нас три недели был карантин выходного дня, были общие ограничения по стране и более жесткий карантин на выходные. Мягко говоря, страна его не очень хорошо придерживалась, особенно в первые выходные...

Максимальный эффект, на который мы рассчитывали, это уменьшение заболеваемости до 20%, исходя из законов эпидемиологии и опыта других стран. Это был максимальный эффект, на который мы рассчитывали, но главная цель была сбить это ураганное распространение (COVID-19), рост количества больных.

Конечные результаты мы увидим, когда завершится эта неделя и мы сможем сравнить статистику, но предварительно – если мы сравниваем день ко дню – мы уже видим даже уменьшение не только динамики роста, но и количества заболевших".

Детали: Степанов отметил, что карантин выходного дня изначально вводили на три недели – и он завершился в минувшие выходные, 28-29 ноября.

По словам главы МОЗ, сейчас страна живет в условиях общих карантинных ограничений, которые ранее были определены для оранжевой зоны эпидемической опасности.

Министр добавил, что все равно люди болеют и ежедневно в стране более полутора тысяч госпитализированных.

Он призвал соблюдать масочный режим, дистанцию ​​и чистоту рук.

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