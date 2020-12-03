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ВСП рекомендует Зеленскому восстановить одиозного судью, уволенного из-за Майдана

Четверг, 3 декабря 2020, 13:33
ВСП рекомендует Зеленскому восстановить одиозного судью, уволенного из-за Майдана

Высший совет правосудия рекомендует президенту Владимиру Зеленскому назначить судьей Печерского суда Киева Виктора Кицюка, который в 2017 году был лишен статуса судьи, а в 2014-м лишал прав активистов "Автомайдана" за поездку в Межигорье.

Источник: телетрансляция заседания совета

Детали: ВСП "не выявила сведений в отношении кандидата, свидетельствующих о его несоответствии критерию добропорядочности или профессиональной этики или других обстоятельств, которые могут негативно повлиять на общественное доверие к судебной власти в связи с назначением его на должность судьи".

Также совет рассмотрел рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей и не установил обстоятельств, которые могли бы помешать внесению представления президенту о назначении Кицюка судьей Печерского суда.

Учитывая это, ВСП единодушно проголосовала за то, чтобы направить соответствующее представление Зеленскому.

 

Как пояснила в Facebook юрист Центра противодействия коррупции Галина Чижик, по закону ВРП может инициировать назначение только того судьи, который успешно прошел квалификационную оценку, но Кицюк такую ​​оценку вообще не проходил.

Предыстория: В 2017 году Высший совет правосудия отказалась вносить представление тогда еще президенту Петру Порошенко о назначении Виктора Кицюка на должность судьи Печерского райсуда Киева. При этом ВСП отказалась каким-либо образом наказать Кицюка.

Тогда правоохранители объявили Кицюку подозрение в вынесении заведомо неправосудных решений.

По данным юриста жертв Майдана Романа Маселко, судья Печерского суда Кицюк вместе с судьей Царевич во времена Революции Достоинства на основании сфальсифицированных документов лишали прав вождения участников поездки в Межигорье 29 декабря 2013 года.

Прокуратура тогда установила факт вмешательства в автоматизированную систему суда и все дела "Автомайдана" попали только к двум судей - Царевич и Кицюку. А распределение дел проводилось родной сестрой Кицюка, которая работала тогда помощницей председателя суда - Отрош. Этот факт позволял установить, почему же судьи массово выносили решения против активистов, подтвердить давление на этих судей и организованность этих действий.

Уже в июне 2020 года Конституционный суд по представлению 55 народных депутатов признал неконституционной статью Уголовного кодекса об ответственности судей за заведомо неправосудные приговоры.

КС пришел к выводу, что в статье не установлены критерии, по которым можно определить, какой приговор, решение или постановление судьи является "неправосудными".

Евгений Кизилов, УП

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Темы: судМайданКиев
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