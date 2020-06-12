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КС отменил ответственность судей за заведомо неправосудные приговоры

Пятница, 12 июня 2020, 14:57
КС отменил ответственность судей за заведомо неправосудные приговоры

Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса об ответственности судей за заведомо неправосудные приговоры.

Источник: пресс-служба КС со ссылкой на решение суда от 11 июня

Дословно: "Конституционный Суд 11 июня принял решение в деле по конституционному представлению 55 народных депутатов о соответствии Конституции статьи 375 Уголовного кодекса. Этим решением суд признал неконституционной оспариваемую статью".

Детали: Статьей 375 УКУ установлена ​​уголовная ответственность судей за вынесение "заведомо неправосудного" приговора, решения, определения или постановления.

Авторы ходатайства отмечали, что сочетание слов "заведомо неправосудного" является оценочным, его содержание законодательно не определено, не обеспечивает прогнозируемос ть применения оспариваемой нормы кодекса.

По мнению нардепов, статья 375 УК противоречит принципу верховенства права, нарушает требования ряда статей Конституции.

КС в свою очередь пришел к выводу, что в статье 375 УКУ не установлены критерии, по которым можно определить, какой приговор, решение, постановление или постановление судьи или судей является "неправосудными", а также не раскрыто содержания сочетания слов "заведомо неправосудного", что может привести к неоднозначному пониманию состава преступления, квалификацию которого осуществлено по этой норме.

Судьи также отметили, что статья 375 УКУ должна соответствовать требованиям юридической определенности, ясности, недвусмысленности и прогнозируемости. А установление уголовной ответственности за вынесение "заведомо неправосудного" судебного решения создает риски и возможности для влияния на судей.

По мнению КС, конституционные предписания о независимости судей нивелируются вследствие юридической неопределенности статьи 375 УКУ.

Суд также отложил прекращение действия этой статьи на 6 месяцев. Верховная Рада должна привести нормативное регулирование, установленное этой статьей в соответствие с Конституцией и решением КС.

Решение КС является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

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Предыстория:

Украинская правда

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Темы: КСсудзаконодательство
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