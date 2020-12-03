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СБУ проводит обыски в Укроборонпроме

Четверг, 3 декабря 2020, 13:54
СБУ проводит обыски в Укроборонпроме

Сотрудники СБУ проводят обыски в помещениях Укроборонпрома и компании-спецэкспортера "Укрспецэкспорт", которая является участником концерна.

Источник: Укроборонпром

Детали: Обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева и связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов.

Отмечается, что Укроборонпром и Укрспецэкспорт обеспечивают максимальное содействие правоохранительным органам и предоставляют всю информацию и документы в пределах постановления суда.

И концерн, и Укрспецэкспорт работают в штатном режиме.

Что предшествовало: Государственный концерн "Укроборонпром" и Национальное антикоррупционное бюро подписали меморандум, который будет способствовать более быстрому обмену информацией и эффективному расследованию коррупции в концерне.

Украинская правда

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Темы: УкроборонпромСБУ
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