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"Укроборонпром" договорился с НАБУ обмениваться информацией

Понедельник, 23 ноября 2020, 16:12

Государственный концерн "Укроборонпром" и Национальное антикоррупционное бюро будут обмениваться информацией для противодействия коррупции.

Источник: Сообщение "НАБУ"

Дословно: "Директор Национального бюро Артем Сытник и и.о. генерального директора "Укроборонпрома" Игорь Фоменко подписали соответствующий меморандум, где определены основные направления взаимодействия и обязательства сторон".

Детали: Сытник во время подписания заявил, что меморандум будет способствовать более быстрому обмену информацией и эффективному расследованию коррупции в концерне, а гендиректор "Укроборонпрома" выразил уверенность, что сотрудничество позволит "навести порядок в деятельности стратегических предприятий государства".

В НАБУ также напомнили, что в рамках расследования коррупции в ОПК направили в суд более 10 обвинительных актов в отношении 30 обвиняемых, среди которых в том числе должностные лица Министерства обороны Украины, предприятия "Спецтехноэкспорт", ГП "Львовский бронетанковый завод", завода "Авиакон".

Общая сумма установленных убытков по этим делам - более 88,5 млн грн.

Украинская правда
Темы: НАБУармия


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