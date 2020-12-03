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Тесть Татарова получил от Киевсовета земли на 21 миллион – СМИ

Четверг, 3 декабря 2020, 17:02
Олег Татаров

Фирма тестя скандального заместителя Ермака Олега Татарова получила от Киевсовета земли на 21 млн гривен сразу после его назначения в Офис президента.

Источник: Bihus.Info

Детали: Компания "Дейринг Капитал", совладельцем которой является тесть Татарова Александр Павлушин, получила землю под застройку. Речь идет о почти полтора гектарах в Святошинском районе по ул. Краснова, 33. Ее "Дейрингу" отдали в аренду на 10 лет для строительства жилого комплекса. Проект этого решения было зарегистрирован в конце июля, за две недели до назначения Олега Татарова в Офис президента, а в повестку дня проект попал в сентябре - уже после того, как Татаров стал заместителем главы Офиса. Решение о выделении земли приняли 24 сентября.

Как удалось выяснить журналистам-расследователям, "Дейринг Капитал" был зарегистрирован в октябре 2019 года, поэтому у компании отсутствует любой строительный бэкграунд. Владельцами фирмы записаны три человека. Кроме Павлушина - это Геннадий Пожарун и Людмила Мищенко.

По данным Bihus.Info, тесть Татарова Павлушин родом из Кировоградской области, где мжчина зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель. ЧП занимается маршрутными перевозками и имеет соответствующую лицензию. Другой информации о бизнесе Павлушина, тем более связанном со строительством, журналистам найти не удалось, как и информации о достаточном состоянии для покупки недвижимости в Киеве и старта строительного бизнеса.

Также известно, что в январе Татаров и его жена Татьяна запустили процесс расторжения брака, дело попало в Деснянский райсуд. Пока неизвестно, является ли этот развод фиктивным - для сокрытия или сохранения имущества и активов семьи.

Напомним: Олег Татаров был назначен в Офис президента в августе. Здесь он сразу занялся вопросами координации силовых органов.

При президенте Викторе Януковиче Татаров работал в Главном следственном управлении МВД.

Во время Революции Достоинства он был одним из "рупоров" силового блока и оправдывал действия тогдашней власти и силовиков.

В дальнейшем Татаров занялся адвокатской деятельностью, его клиентами были, например, скандальный экс-зам главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов и нардеп Вадим Новинский. Параллельно Татаров работал со строительной компанией "Укрбуд". Именно в этот период происходил так называемый "квартирный скандал с Нацгвардией".

Предыстория: Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к так называемому делу "Укрбуда" и квартир Нацгвардии, в котором фигурирует екснардеп и застройщик Максим Микитась. Антикоррупционные органы считают, что по просьбе застройщиков Татаров мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы.

В 2000-х Главное управление внутренних войск МВД, позже реорганизованное в Нацгвардию, и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который тем же застройщиком строился на окраине, возле станции метро "Красный хутор".

Досудебное расследование установило, что стоимость этих квартир на 81,6 млн грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

Темы: ТатаровскандалКиевземля


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