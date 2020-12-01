НАБУ расследует дело в отношении зама Ермака, который ругал Сытника – источники

Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Источник: три собеседника "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитась. НАБУ, среди прочего, ведет прослушивание заместителя главы ОП.

С 2017 года НАБУ расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Строительство вела компания "Укрбуд" Микитася.

До назначения в Офис президента Олег Татаров был адвокатом и, в частности, представлял интересы "Укрбуда", а также работал в фирме юристом.

По данным УП, антикоррупционные органы считают, что по просьбе застройщиков Татаров мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы. Ее сделал Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел.

Позже в "Укрбуд" ссылались на эту экспертизу, которая якобы показала отсутствие убытков.

В деле в отношении Татарова НАБУ получило разрешение суда на проведение негласных следственных действий, то есть прослушивания.

Татаров узнал о прослушивании от Службы безопасности Украины и после этого обращался за помощью к руководителю ОП Андрею Ермаку.

Не получив поддержки, заместитель Ермака решил дать интервью, в котором сказал, что глава НАБУ Артем Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".

Один из источников УП обращает внимание, что Татаров еще имеет адвокатский статус, хотя действие его свидетельства приостановлено.

Прослушивание адвокатов возможно лишь по согласованию генерального прокурора. При этом детективы НАБУ не получали санкцию от Ирины Венедиктов, их действия согласовывал прокурор Антикоррупционной прокуратуры.

По словам собеседника, это может поставить под сомнение законность доказательств, собранных в отношении Татарова.

В то же время, по данным УП, позиция НАБУ и Антикоррупционной прокуратуры заключается в том, что неприкосновенность не распространяется на адвокатов, чье свидетельство приостановлено.

Что было раньше: 19 ноября президент Владимир Зеленский уверял послов G7, что гарантирует сохранение должности директора НАБУ за Сытником.

При этом Татаров заявил, что директор НАБУ Артем Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".

Впоследствии в ОП сказали, что заявление Татарова является его личным мнением и не отражает официальной позиции президента.

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