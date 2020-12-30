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Венгрия уже хочет диалога после истории с обысками на Закарпатье – Кулеба

Среда, 30 декабря 2020, 11:33
Венгрия уже хочет диалога после истории с обысками на Закарпатье – Кулеба
Фото с Twitter ЕП

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия направила Украине сигнал о готовности возобновить конструктивный диалог после напряжения в отношениях в этом месяце.

Об этом он сказал в интервью tsn.ua, сообщает "Европейская правда".

"Я вам скажу, наверное, эксклюзив, я еще никому об этом не говорил. Мы получили сигнал из Венгрии, что после существенного резкого спада последнего месяца в отношениях, они готовы к возобновлению конструктивного диалога. И мы положительно ответим на этот сигнал", - сказал Кулеба.

Он пообещал, что с началом нового года Венгрия будет в фокусе, и "мы попробуем выйти из того негатива, в котором оказались".

Отдельно Кулеба подчеркнул, что визит венгерского премьера Виктора Орбана в Украину не снят с повестки дня.

"Я вас уверяю, что президент Украины готов провести такую ​​встречу. Но она должна быть содержательной и перезагрузить отношения. И задача дипломатов сейчас подойти к этому моменту. Мы открыты для этой встречи", - отметил министр.

Напомним, в начале декабря отношения Венгрии и Украины пережили очередное обострение из-за обысков СБУ на Закарпатье.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто пожаловался на Украину в НАТО.

На заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ 3 декабря Сийярто пожаловался, что миссия ОБСЕ не хочет ехать в Закарпатье защищать венгров.

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Темы: ВенгрияУкраинаЗакарпатьеКулеба Дмитрий
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