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Санду назначила Молдове временного премьера

Четверг, 31 декабря 2020, 13:47

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой стал и.о. премьер-министра страны.

Соответствующий указ в четверг подписала президент Мая Санду, сообщает "Европейская правда".

Чокой был назначен после того, как премьер-министр Ион Кику объявил об отставке. Кику пояснил, что делает это для того, чтобы создать условия для роспуска парламента и назначения досрочных выборов.

По законодательству Молдовы президент должен назначить исполняющим обязанности премьера кого-то из состава министров.

29 декабря Санду заявила, что за несколько дней предложит сценарий роспуска молдавского парламента.

Конституция Молдовы определяет два условия, при которых роспуск парламента и досрочные выборы становятся возможными. Это либо блокирование работы парламента с любой причины в течение трех месяцев, или неспособность парламента утвердить новое правительство.

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Темы: Молдова
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