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Количество немецких компаний в России упало на 7% в 2020 году

Четверг, 31 декабря 2020, 16:24

Количество немецких компаний, работающих в России, сократилось на 7% за прошлый год на фоне обострения политической напряженности и пандемии коронавируса.

Об этом заявила Немецко-российская торговая палата (АНК), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

По данным AHK, в конце 2020 года в налоговых органах России зарегистрировано 3971 немецкая компания или представители компаний с использованием немецкого капитала, на 303 меньше, чем в 2019 году.

Причиной снижения активности немецкого бизнеса в РФ, кроме пандемии, называют напряженные политические отношения между Берлином и Москвой. ЕС и Россия ввели друг против друга многочисленные санкции и контрсанкции.

Согласно данным AHK, немецкая экономика продолжает активно инвестировать в крупнейшую по площади страну мира. Однако тенденция отхода немецких компаний из России продолжается. С 2011 года количество компаний сократилось более чем на треть, или более чем на 2000, говорится в сообщении.

После слабого второго квартала немецкие фирмы в России инвестировали в третьем квартале около 700 млн евро.

Темы: ГерманияРосcиябизнес
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