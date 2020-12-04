Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве более тысячи пациентов с COVID в тяжелом состоянии

Пятница, 4 декабря 2020, 11:23
В Киеве более тысячи пациентов с COVID в тяжелом состоянии
Фото КГГА

За сутки 3 декабря в столице зафиксировали 1374 новых больных коронавирусом, 26 человек умерли, более тысячи пациентов находится в больницах в тяжелом состоянии.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1374 больных коронавирусом. 26 человек – умерли".

Детали: Среди новых больных 794 женщины в возрасте от 18 до 92 лет, 498 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 33 девочки от одного до 17 лет и 49 мальчиков от четырех месяцев до 16 лет. Заболели в том числе и 78 медиков.

79 человек госпитализированы.

Всего в стационарах медучреждений Киева сейчас лечится 2131 больной коронавирусом, из них 19 – дети.

1158 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получает 1401 человек. Под аппаратами ИВЛ – 31 больной.

3 декабря больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (219), Соломенском (213) и в Голосеевском (156) районах.

По состоянию на 4 декабря в столице уже 76 750 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умерли 1395 больных. Выздоровели 24585 жителей Киева, из них 310 за минувшие сутки.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Предыстория: 

  • За сутки 3 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 15 131 человеку, выздоровели 13 383 пациента, госпитализировали 1 776 человек, летальных случаев с коронавирусом – 235.

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусВиталий Кличко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Киев
В Киеве и ряде областей – воздушная тревога
Разоблачили еще одну киевлянку, которая распространяла работу ППО
ПВО уничтожила все вражеские беспилотники в воздушном пространстве вокруг Киева – КГВА
Последние новости
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
Все новости...
Реклама: