В Киеве более тысячи пациентов с COVID в тяжелом состоянии
За сутки 3 декабря в столице зафиксировали 1374 новых больных коронавирусом, 26 человек умерли, более тысячи пациентов находится в больницах в тяжелом состоянии.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь: "В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1374 больных коронавирусом. 26 человек – умерли".
Детали: Среди новых больных 794 женщины в возрасте от 18 до 92 лет, 498 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 33 девочки от одного до 17 лет и 49 мальчиков от четырех месяцев до 16 лет. Заболели в том числе и 78 медиков.
79 человек госпитализированы.
Всего в стационарах медучреждений Киева сейчас лечится 2131 больной коронавирусом, из них 19 – дети.
1158 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получает 1401 человек. Под аппаратами ИВЛ – 31 больной.
3 декабря больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (219), Соломенском (213) и в Голосеевском (156) районах.
По состоянию на 4 декабря в столице уже 76 750 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умерли 1395 больных. Выздоровели 24585 жителей Киева, из них 310 за минувшие сутки.
Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно
История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране
Предыстория:
- За сутки 3 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 15 131 человеку, выздоровели 13 383 пациента, госпитализировали 1 776 человек, летальных случаев с коронавирусом – 235.