За сутки 3 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 15 131 человеку, выздоровели 13 383 пациента, госпитализировали 1 776 человек, летальных случаев с коронавирусом – 235.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов, данные СНБО

Детали: В предыдущие два дня количество выздоровлений было больше числа новых случаев, однако положительная динамика относительно меньших темпов распространения коронавируса сохраняется. В минувшую пятницу, 27 ноября, было 16 218 новых случаев, например.

Наибольшее количество подтвержденных случаев в четверг зарегистрировали г. Киев (1 374), Днепропетровской (1 258), Одесской (1 211), Запорожской (1 106) и Киевской (988) областях.

Летальных случаев больше всего произошло в Днепропетровской области (34), Киеве (26), Львовской (24), Донецкой (21), Одесской (20) и Сумской (17) областях.

Среди новых 15,1 тысячи больных: 649 детей и 681 медработник (данные МОЗ), 407 правоохранителей и 183 военнослужащих (данные МВД и Минобороны).

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболел 787 891 человек, из них 397 809 человек выздоровели, а 13 195 пациентов умерли. Сейчас имеют коронавирус 376 887 жителей Украины.

С марта проведено уже 4 702 234 тестирования методом ПЦР. За последние сутки совершено 48 028 ПЦР-тестирований и 26 852 ИФА-тестирований (всего 74 880 тестирований).

Напомним: 3 декабря в мире диагностировали рекордные 678 тысяч заражений COVID-19. Умерли за предыдущие сутки 12 679 пациентов.

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