15,1 тысячи новых больных и 13,4 тысячи выздоровевших от COVID за сутки в Украине
Пятница, 4 декабря 2020, 08:15
За сутки 3 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 15 131 человеку, выздоровели 13 383 пациента, госпитализировали 1 776 человек, летальных случаев с коронавирусом – 235.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов
Детали: В предыдущие два дня количество выздоровлений было больше числа новых случаев, однако положительная динамика относительно меньших темпов распространения коронавируса сохраняется.
Наибольшее количество подтвержденных случаев в четверг зарегистрировали г. Киев (1 374), Днепропетровской (1 258), Одесской (1 211), Запорожской (1 106) и Киевской (988) областях.
Среди новых 15,1 тысячи больных: 649 детей и 681 медработник.