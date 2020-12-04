За сутки 3 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 15 131 человеку, выздоровели 13 383 пациента, госпитализировали 1 776 человек, летальных случаев с коронавирусом – 235.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов

Детали: В предыдущие два дня количество выздоровлений было больше числа новых случаев, однако положительная динамика относительно меньших темпов распространения коронавируса сохраняется.

Наибольшее количество подтвержденных случаев в четверг зарегистрировали г. Киев (1 374), Днепропетровской (1 258), Одесской (1 211), Запорожской (1 106) и Киевской (988) областях.

Среди новых 15,1 тысячи больных: 649 детей и 681 медработник.