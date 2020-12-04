Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украинские пограничники не слышали никаких выстрелов на границе и ждут встречи с представителями РФ

Пятница, 4 декабря 2020, 12:28

Государственная пограничная служба Украины не фиксировала нарушений, но проверяет информацию, распространенную ФСБ России о стрельбе на границе, и местность, где якобы произошел инцидент.

Источник: пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "По информации, поступившей от российских пограничников Госпогранслужбе около 11.00, инцидент якобы произошел в полночь по московскому времени. Отмечу, что пограничные наряды Государственной пограничной службы Украины не фиксировали никаких выстрелов возле границы с Россией.

Кроме того, российская сторона до этого немедленно не информировала украинских пограничников о каких-либо нестандартных ситуациях на общем участке границы. В настоящее время дополнительно проверяется участок местности, на которую указывает смежная сторона, где могло произойти нарушение границы".

Детали: По вышеуказанному факту сотрудники ГПСУ сообщили взаимодействующие органы. Также состоится погранично-представительская встреча для выяснения всех обстоятельств, о которых говорит российская сторона.

Что предшествовало: ПС ФСБ РФ заявило о ситуации на границе с Украиной, якобы трое неизвестных нарушили границу с Украиной. По их словам, при попытке задержания произошло огневое противостояние, в результате которого один из нарушителей погиб, остальные бежали на территорию Украины.

Украинская правда
Темы: граница


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаСоциологи сравнили отношение украинцев к Степанову, Супрун и другим медикам

Россия заявила о перестрелке на границе с Украиной

Степанов рассказал, когда Украина получит вакцину от COVID-19

МОЗ предлагает локдаун после Нового года

Позитивная динамика сохраняется: 15,1 тысячи больных с COVID, 13,4 тысячи выздоровевших

фото, видео"Схемы" показали элитную жизнь временного "главного следователя" СБУ

Все новости...
граница
Пограничники завернули оператора "Russia today", который пытался попасть в Украину
Украинцам будут проводить бесплатные COVID-тесты на границе с оккупацией
Исландия откроет границы для богатых туристов – Bloomberg
Последние новости
13:17
Снайпер боевиков ранил бойца ООС
13:12
Нардепы поддержали закон о списании налоговых долгов до 3060 гривень
12:55
У Тихановской показали 6 сценариев развития ситуации в Беларуси
12:49
В ЕС подтвердили решение отложить заседание Совета ассоциации с Украиной
12:44
Даже при жестком карантине транспорт не закроют – премьер
12:40
Рада приняла закон Зеленского о 8 тысячах помощи ФОПам и наемным работникам
12:39
НАПК о "компромиссе" Рады: Комитет предлагает "санаторий" для коррупционеров
12:28
Украинские пограничники не слышали никаких выстрелов на границе и ждут встречи с представителями РФ
12:23
В Киеве более тысячи пациентов с COVID в тяжелом состоянии
12:16
Налоговый комитет Рады утвердил законопроект Зеленского по поддержке бизнеса
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!