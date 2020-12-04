Украинские пограничники не слышали никаких выстрелов на границе и ждут встречи с представителями РФ

Государственная пограничная служба Украины не фиксировала нарушений, но проверяет информацию, распространенную ФСБ России о стрельбе на границе, и местность, где якобы произошел инцидент.

Источник: пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "По информации, поступившей от российских пограничников Госпогранслужбе около 11.00, инцидент якобы произошел в полночь по московскому времени. Отмечу, что пограничные наряды Государственной пограничной службы Украины не фиксировали никаких выстрелов возле границы с Россией.

Кроме того, российская сторона до этого немедленно не информировала украинских пограничников о каких-либо нестандартных ситуациях на общем участке границы. В настоящее время дополнительно проверяется участок местности, на которую указывает смежная сторона, где могло произойти нарушение границы".

Детали: По вышеуказанному факту сотрудники ГПСУ сообщили взаимодействующие органы. Также состоится погранично-представительская встреча для выяснения всех обстоятельств, о которых говорит российская сторона.

Что предшествовало: ПС ФСБ РФ заявило о ситуации на границе с Украиной, якобы трое неизвестных нарушили границу с Украиной. По их словам, при попытке задержания произошло огневое противостояние, в результате которого один из нарушителей погиб, остальные бежали на территорию Украины.