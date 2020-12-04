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Россия сообщила о перестрелке на границе с Украиной

Пятница, 4 декабря 2020, 11:06

Федеральная служба безопасности России сообщила, что на границе с Украиной случилась перестрелка.

Источник: российское издание "РИА Новости"

Детали: Сообщается, что с территории Украины три человека пытались перейти границу России на участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

В российском ведомстве отметили, что во время перестрелки один человек погиб, двое скрылись. Они якобы вернулись на территорию Украины.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил в комментарии "УП", что украинская сторона пока не может подтвердить или опровергнуть сообщение о перестрелке на границе с РФ.

Сейчас информация уточняется.

Темы: ФСБРосcияУкраинаоружие


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