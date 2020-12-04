Снайпер боевиков ранил бойца ООС
Пятница, 4 декабря 2020, 13:17
Снайпер боевиков ранил украинского военнослужащего в районе населенного пункта Луганское (Светлодарск).
Источник: Facebook-страница Трехсторонней контактной группы
Детали: В пятницу 4 декабря в 10:46 в районе населенного пункта Луганское (Светлодарск) вследствие огня снайпера получил ранение украинский военнослужащий.
Сообщается, что он находится в лечебном учреждении, а его состояние стабильное.
Украинская сторона через координационный механизм ввела "режим тишины", в СММ ОБСЕ направили письменное уведомление.
Наблюдательная группа СЦКК в настоящее время осуществляет меры по верификации события.