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Снайпер боевиков ранил бойца ООС

Пятница, 4 декабря 2020, 12:17
Снайпер боевиков ранил бойца ООС

Снайпер боевиков ранил украинского военнослужащего в районе населенного пункта Луганское (Светлодарск).

Источник: Facebook-страница Трехсторонней контактной группы

Детали: В пятницу 4 декабря в 10:46 в районе населенного пункта Луганское (Светлодарск) вследствие огня снайпера получил ранение украинский военнослужащий.

Сообщается, что он находится в лечебном учреждении, а его состояние стабильное.

Украинская сторона через координационный механизм ввела "режим тишины", в СММ ОБСЕ направили письменное уведомление.

Наблюдательная группа СЦКК в настоящее время осуществляет меры по верификации события.

Темы: ООСвойна
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