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Киев праздничный в карантин: купи сувенир под елкой и пойди по новому маршруту

Пятница, 4 декабря 2020, 13:24
Киев праздничный в карантин: купи сувенир под елкой и пойди по новому маршруту
gloss.ua

В этом году у киевлян будет три новогодних елки – на Софийской площади, у Арки дружбы народов и на Контрактовой площади: их объединят маршрутом, благодаря которому надеются избежать скопления людей на локациях.

Источник: представители Киевской городской государственной администрации на брифинге, "Радио Свобода" и "Укринформ

Детали: Праздники традиционно продлятся с 19 декабря по 19 января, но зажгут главную елку страны иначе, чем раньше.

Вместо обычной рождественской зоны на Софийской площади власти города организовали пешеходный маршрут, сообщил начальник отдела координации и мониторинга проведения массовых мероприятий в городе Киеве и реализации проектов аппарата КГГА Кирилл Воронин.

Главная елка Украины будет на Софийской площади, однако не будет фудкорта, концертов, анимационных программ.

Киевлян и гостей города на Софийской площади будут ждать арт-инсталляции, сувениры, напитки и снеки, сказал Воронин.

Новый новогодний маршрут пройдет от Арки Дружбы народов до пешеходно-велосипедного моста, далее – на Аллею художников, Андреевский спуск и Контрактовую площадь.

По ходу маршрута, отметил Воронин, будут размещены арт-инсталляции в рамках проекта "Парад культур".

Директор Департамента культуры КГГА Диана Попова добавила, что на Контрактовой площади будет работать каток, а под Аркой Дружбы народов второй раз пройдет "Снег-фест".

Прямая речь Воронина: "Благодаря такому решению, во-первых, мы обеспечим комфортные условия для передвижения всех гостей и киевлян именно потому, что мы не будем перекрывать центральную часть города. 

Во-вторых, разгрузим центральную часть города от припаркованных автомобилей и будем побуждать киевлян не стоять на месте, двигаться от одной инсталляций к другой вдоль всего маршрута, который составляет около 8 километров в обе стороны".

Прямая речь Поповой: "В этом году не будет традиционных фестивальных событий. Вы не найдете большую сцену, которая традиционно последние 5 лет была на Софийской площади и радовала нас прекрасными концертными программами. В этом году этого не будет, мы будем ограждать все локации от скопления людей. Поэтому мы всех призываем: есть возможность купить сувениры и пойти дальше.

У нас в этом году совершенно другой формат с елкой. Елка у нас искусственная, ведь действительно этот год необычный. Мы прислушиваемся ко всей вашей критике. Посмотрим, насколько это будет в этом году, потому что мы сделали абсолютно непривычную для нас елку, оформили ее необычно".

Этому предшествовало: В конце ноября в Киеве начали монтировать новогоднюю елку на Софийской площади, в этом году ее увенчает золотистая шляпа.

Организатор торжеств FolkUkraine сообщал, что елка на Софийской площади будет искусственной, 31-метровой, под ней будет домик-"пенек". Тематика праздника – "Сказочный лес".

Организаторы отмечают, что в случае введения правительством жесткого карантина, все события, такие как зажжение елки, репортажи с украшенных локаций, будут транслироваться онлайн. Также возможно ограждение территории под елкой.

"Украинская правда" в Threads

Темы: празднованиякарантинКиев
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