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Видео с угрозами украинским венграм: силовики обнаружили иностранный след

Пятница, 4 декабря 2020, 21:42
скриншот с видео с угрозами

За проявления ксенофобии в Закарпатской области полиция начала еще два уголовных производства, а в видео с угрозами венграм прослеживается иностранный след.

Источник: председатель Нацполиции Игорь Клименко, которого цитирует пресс-служба ведомства

Детали: 4 декабря в Закарпатской области на электронные адреса общественных организаций венгерского национального меньшинства начали массово поступать письма с требованием срочно покинуть Украину, потому что их побьют.

По факту угроз полиция начала два уголовных производства. Виновным лицам грозит до 5 лет лишения свободы.

За несколько дней до этого в Интернете появилось видео, на котором неизвестный в черной маске на фоне якобы указателя города Берегово и флага "Правого сектора", угрожает венграм, которые имеют двойное гражданство.

Прямая речь Клименко: "Нам точно известно, что это гражданин соседнего государства. Мы отследили, что на территории Западной Украины он находился исключительно в период записи ролика, а в день опубликования видео покинул пределы Украины.

И еще интересный факт, который удалось установить полицейским: впервые провокационное видео, на котором якобы украинский активист угрожает представителя венгерского национального меньшинства, появилось на Ютуб-канале блогера из Сербии. А после того, как ролик распространился в Украине, она его удалила".

Украинская правда
Темы: Закарпатьеполиция


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